Receita Estadual registra 222 mil veículos inadimplentes com o IPVA no RS

A Receita Estadual começou a enviar no último domingo, dia 17, o registro de cerca de 222 mil proprietários de veículos que não quitaram o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) até o dia 18 de julho e tiveram seus débitos encaminhados para inscrição na Dívida Ativa da Fazenda Pública (DAT), após mais de 60 dias do vencimento no caso de débitos do imposto.

O valor total devido é estimado em aproximadamente R$ 255 milhões. De acordo com a Secretaria da Fazenda (Sefaz), atualmente, cerca de 420 mil proprietários de veículos ainda não quitaram o IPVA 2025, totalizando um débito estimado ..l

O encaminhamento dos negativados inscritos em DAT será feito à Serasa, instituição privada de caráter público que concentra informações sobre dívidas de pessoas físicas e jurídicas. A inclusão no cadastro pode restringir o acesso a crédito e financiamentos, incentivando a quitação dos débitos em aberto e funcionando como incentivo para a regularização do imposto.

Além disso, veículos em situação irregular podem sofrer autuações quando flagrados em circulação. A longo prazo, os débitos continuam sujeitos à correção pela taxa Selic, multa e possibilidade de protesto em cartório ou cobrança judicial, reforçando a importância da quitação em dia.

A inscrição em Dívida Ativa, realizada no final de julho pela Receita Estadual, já permitiu a arrecadação de aproximadamente R$ 133 milhões, valor que representa mais de 34% do total inscrito, segundo a Sefaz. Metade desse montante é repassada automaticamente às prefeituras, conforme o município de emplacamento do veículo.

O atraso gerado com o vencimento do IPVA gera uma multa diária de 0,334%, podendo chegar até o limite de 20%, de acordo com o final da placa do veículo. Passados os 60 dias, ocorre a inscrição em Dívida Ativa da Fazenda Pública, com acréscimo de mais 5% sobre o valor original. O saldo também é corrigido pela taxa Selic (atualmente em 15% ao ano) e pode ser objeto de protesto em cartório e cobrança judicial.

Como pagar

O IPVA deve ser pago por proprietários de veículos fabricados a partir de 2006. Para pagar, é necessário apresentar a placa e o Renavam do veículo. Em alguns bancos, pode ser solicitado o CPF do proprietário. Também é possível quitar a taxa de licenciamento e eventuais multas junto com o IPVA. O pagamento pode ser feito nos bancos Banrisul, Bradesco (somente para correntistas), Sicredi, Sicoob e Banco do Brasil (somente para correntistas); em lotéricas da Caixa Econômica Federal ou por PIX.

Fonte: IPVA