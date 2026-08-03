Receita Federal em Alegrete alerta que atualização de CPF não é por telefone

A agente da Receita Federal em Alegrete, Melissa Mafaldo, faz um alerta importante à população: a Receita Federal não envia mensagens por aplicativos de conversa, e-mail ou redes sociais solicitando a regularização de CPF. Segundo ela, toda comunicação oficial é realizada exclusivamente por meio do portal e-CAC ou por correspondência.

Melissa explica que a orientação ganha importância diante do processo de atualização cadastral promovido pelo órgão. Um levantamento da Receita Federal identificou cerca de 216 milhões de CPFs registrados, enquanto a população brasileira é estimada em aproximadamente 203 milhões de habitantes. A diferença entre esses números motivou ações para regularizar e atualizar os cadastros existentes.

Uma das situações mais comuns envolve informações de óbito encaminhadas pelo Sistema Informatizado de Controle de Óbitos (SISOB). Em alguns casos, o falecimento da pessoa já consta na base de dados, mas o CPF permanece em situação cadastral inadequada.

De acordo com Melissa Mafaldo, essa atualização é fundamental porque, posteriormente, familiares precisam do cadastro regularizado para realizar procedimentos como inventários, partilhas e outras questões relacionadas ao espólio.

Outro caso que exige atualização é a existência de pessoas com mais de um CPF. Conforme a agente da Receita Federal, essa situação pode ocorrer quando um documento é emitido ainda na infância e, anos depois, um novo cadastro acaba sendo criado.

Nesses casos, a Receita Federal comunica o contribuinte sobre o cancelamento de um dos registros. Caso o CPF selecionado para cancelamento seja justamente o utilizado pela pessoa em suas atividades cotidianas, é possível solicitar a manutenção desse número e o cancelamento do outro cadastro.

Melissa reforça que, ao receber qualquer mensagem solicitando regularização de CPF por canais não oficiais, a orientação é desconfiar e não fornecer dados pessoais. Em caso de dúvida, o contribuinte deve consultar diretamente o portal e-CAC ou procurar atendimento da Receita Federal pelos canais oficiais.