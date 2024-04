Receita Federal esclarece na Câmara de Vereadores como destinar recusos do IR a Fundos Municipais

Sabia que você pode destinar parte do imposto que vai pagar para entidades da sua cidade, ou seja, Alegrete ou Manoel Viana. Melissa Fernandes Geraldo Mafaldo, servidora da Receita Federal de Alegrete, esteve no dia 4 na Câmara ocupando o espaço regimental para esclarecer como o contribuinte de Alegrete Manoel Viana podem destinar parte do imposto devido a causas sociais, ou seja, aos Fundos da Criança e do Adolescente e Idoso de Alegrete ou Manoel Viana.

Receita Federal na Câmara de Vereadores de Alegrete

Para isso, basta fazer a declaração pelo modelo completo e destinar na própria declaração até 3% do imposto devido para o Fundo da Criança e do Adolescente e 3% para o Fundo do Idoso. No caso, se optar pelos fundos municipais esse valor será destinado diretamente para entidades de Alegrete, atesta a servidora da Receita Federal.

O próprio programa calcula automaticamente os valores que podem ser doados, diz Melissa.

Ela lembra que é importante não esquecer que o(a) DARF(s) da doação deverá ser pago impreterivelmente até dia 31 de maio , sendo que este valor é abatido do valor total que o contribuinte pagaria, ou seja, não vai desembolsar nenhum real a mais salienta.

Ainda é necessário esclarecer que a doação é feita para os fundos, e estes direcionam os valores às entidades cadastradas. Outra opção, é que empresas e pessoas físicas podem doar até 6% do imposto devido, durante o ano calendário, diretamente aos fundos.

Fotos Jhandrei Dias Nunes