A Receita Federal abriu nesta semana a consulta ao lote residual de restituição do Imposto de Renda 2026, referente ao mês de novembro. Os contribuintes que ainda aguardam o pagamento já podem verificar se foram contemplados. O crédito bancário está previsto para a próxima segunda-feira, dia 30 de novembro.

Ao todo, serão contempladas 223.793 restituições, que somam R$ 666.285.077,46. O lote inclui contribuintes que entregaram a declaração fora do prazo, regularizaram pendências com o Fisco ou ainda possuem valores a receber referentes a exercícios anteriores.

Quem tem prioridade no pagamento?

Do valor total liberado, aproximadamente R$ 383 milhões serão destinados a contribuintes com prioridade legal.

Confira a distribuição:

9.642 restituições para idosos com mais de 80 anos;

44.975 para idosos entre 60 e 79 anos;

4.948 para pessoas com deficiência física ou mental ou portadoras de doença grave;

9.686 para contribuintes cuja principal fonte de renda seja o magistério;

133.162 para quem utilizou a declaração pré-preenchida e/ou optou pelo recebimento via Pix;

21.780 para contribuintes sem prioridade legal.

Como consultar a restituição pelo CPF?

A consulta é gratuita e pode ser feita pela internet, sem necessidade de comparecer presencialmente a uma unidade da Receita Federal.

O contribuinte deve acessar o site oficial da Receita Federal (www.gov.br/receitafederal), selecionar “Meu Imposto de Renda”, clicar em “Consultar minha restituição” e informar CPF, data de nascimento e exercício da declaração.

A consulta também pode ser realizada pelo aplicativo da Receita Federal, disponível para celulares e tablets.

Não está na lista? Veja o que fazer

Quem não foi contemplado neste lote pode consultar o extrato de processamento da declaração pelo portal e-CAC (Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte).

O sistema permite verificar se existem inconsistências nas informações declaradas ou se a declaração foi retida na malha fina. Caso sejam identificados erros, o contribuinte poderá enviar uma declaração retificadora para corrigir os dados.

Não aparecer neste lote não significa necessariamente que exista algum problema com a declaração. O pagamento poderá ser realizado em lotes residuais posteriores.

Quando será depositada a restituição?

O pagamento está previsto para segunda-feira, 30 de novembro, diretamente na conta bancária informada pelo contribuinte na declaração.

Por questões de segurança, a Receita Federal realiza os depósitos somente em contas bancárias de titularidade do próprio declarante.

Se houver algum problema que impeça o crédito, o contribuinte poderá solicitar o reagendamento do pagamento pelo Banco do Brasil, no prazo de até um ano após a primeira tentativa de depósito.