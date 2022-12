Recém-nascido que teria sido abandonado em praça no RS foi levado à delegacia pela própria mãe

Share on Email

O recém-nascido que teria sido abandonado em uma praça de Passo Fundo, na Região Norte do Rio Grande do Sul, foi colocado em uma caixa de papelão e levado à delegacia pela própria mãe, afirma a Polícia Civil. Conforme o delegado responsável pela investigação, Mário Pezzi, a mulher disse que não poderia ficar com a criança.

Segundo o delegado, em depoimento a mãe do bebê alegou que o companheiro questionava a paternidade. A mulher disse ainda que mora com ele e não teria para onde ir.

O caso segue sendo analisado, mas não deverá ser caracterizado como abandono de incapaz, pois a mulher entregou a criança à polícia.

O recém-nascido foi submetido a exames no hospital municipal e passa bem. Ele será encaminhado para uma casa de acolhimento. O Conselho Tutelar acompanha o caso.

Por RBS TV Passo Fundo