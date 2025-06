Recorde| Depois de 39 anos, Alegrete registra o maior volume de chuva no mês de maio

Em Alegrete, o mês de maio de 2025 registrou chuvas acima da média, com alguns dias de intensa precipitação. A chuva acumulada em 48 horas chegou a 121,4 mm, e a média mensal é de 133.1 mm. O Rio Ibirapuitã ultrapassou a cota de inundação e mais de 560 pessoas precisaram ser retiradas de casa.

De acordo com a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM), o pluviômetro automático ANA/SGB instalado no Rio Ibirapuitã, no bairro Rui Ramos, registrou de 01 a 31 de maio de 2025: 404,2mm de chuva captado pela estação automática SGB/ANA.

Num comparativo com o mês de maio do ano passado, quando a cidade também enfrentou uma enchente dramática, o acumulado registrado foi 188 mm, muito acima da média normal para o mês.

Dados do pluviômetro convencional do SGB/ANA com dados desde o ano de 1986 em Alegrete, é possível verificar a maior chuva registrada em maio no período de 1986 a 2025. Em maio de 1986, o acumulado do mês foi de 372,9 mm. Assim, o quinto mês do ano de 2025 supera e escreve na história o novo recorde de chuva em 31 dias.