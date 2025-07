Reculuta Estudantil retoma a cultura gaúcha nas escolas municipais de Alegrete

A prefeitura de Alegrete, por meio da secretaria de educação, cultura, esporte e lazer em parceria com o Sesc, anunciou o Reculuta Estudantil 2025. A atividade foi retomada em 2024 e terá prosseguimento neste ano com a valorização da cultura gaúcha no meio estudantil do Município.

Ao longo de quatro meses (de julho a novembro), todas as doze EMEBs urbanas receberão oficinas de danças tradicionais gaúchas, como dança de salão, chula, além de incentivo à declamação, instrumentos típicos e ao canto nativista.

O projeto conta com monitores oriundos de quatro entidades tradicionalistas do município: CTG Farroupilha, Grupo Nativista Ibirapuitã, CTG Vaqueanos da Fronteira e DTG Juventude. Esses oficineiros, que atuam em grupos competitivos no Estado, levarão suas vivências e saberes para dentro das salas de aula.

O ponto alto será a culminância do projeto durante o Palco Dança Alegre, em novembro, quando os grupos formados em cada escola subirão ao palco para mostrar todo o aprendizado com apresentações artísticas abertas à comunidade.