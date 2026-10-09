Recuperação do IFFar vai custar mais de R$ 15 milhões; recente vendaval causou sérios danos na estrutura e mobiliário do campus

Articulação entre Campus, Reitoria e Governo Federal garante recursos para recuperação da estrutura atingida pelo temporal de 26 de setembro

O Instituto Federal Farroupilha (IFFar) avançou no levantamento dos danos provocados pelo temporal que atingiu o Campus Alegrete em 26 de setembro. Desde a ocorrência, equipes da instituição trabalham na avaliação da infraestrutura, dos equipamentos e dos demais bens atingidos, enquanto a Direção-Geral do campus mantém articulação com a Reitoria e com órgãos do Governo Federal para viabilizar a recuperação dos espaços.

De acordo com o levantamento realizado pela equipe de Engenharia do IFFar, aproximadamente 90% das edificações do Campus Alegrete foram afetadas. Os danos incluem coberturas, forros, vidros, pisos e instalações, além de espaços como moradias estudantis, refeitório, laboratórios e outras áreas institucionais.

A estimativa preliminar aponta que serão necessários cerca de R$ 9,5 milhões para a recuperação da infraestrutura. O valor ainda poderá ser atualizado conforme o avanço das avaliações técnicas e a definição dos serviços necessários.

Além dos danos estruturais, o Instituto também concluiu um levantamento preliminar dos equipamentos, mobiliários, insumos e demais bens institucionais atingidos pelo temporal. Os prejuízos nessa área estão estimados em aproximadamente R$ 6,9 milhões.

Governo Federal viabiliza recursos

A mobilização para a recuperação do campus envolve a Direção-Geral, a Reitoria e diferentes órgãos do Governo Federal. A Reitoria do IFFar vem realizando interlocuções para buscar recursos e apoio às unidades atingidas pelos eventos climáticos.

Como resultado dessas articulações, o Ministério da Educação (MEC) abriu um Termo de Execução Descentralizada (TED) para o IFFar, medida que possibilita o início das contratações e das ações necessárias para a recuperação do Campus Alegrete.

A Defesa Civil Nacional também tem atuado junto às instituições afetadas, contribuindo para o encaminhamento das medidas relacionadas aos danos provocados pelos eventos climáticos.

Atividades acadêmicas seguem

Enquanto os trabalhos de recuperação avançam, as atividades acadêmicas do Campus Alegrete estão sendo realizadas de forma não presencial até 13 de novembro. A medida busca garantir a continuidade do ensino e da aprendizagem durante o período de intervenção na estrutura física.

Segundo o IFFar, não haverá prejuízo ao calendário acadêmico. A previsão é de que o ano letivo seja concluído em dezembro, conforme o planejamento institucional.

Outro compromisso mantido é a realização da prova do processo seletivo, marcada para 18 de outubro. O exame será aplicado normalmente nas dependências da Unipampa – Campus Alegrete, local que também recebeu a prova no ano anterior.

Campus deverá estar preparado para 2027

A instituição informa ainda que o Campus Alegrete estará funcionando normalmente para as atividades presenciais dos estudantes que ingressarem no IFFar em 2027. A expectativa é garantir a realização das aulas e o atendimento aos novos alunos conforme o calendário acadêmico institucional.

Campus e Reitoria continuam trabalhando conjuntamente na consolidação dos levantamentos e na busca de novos recursos para a recuperação da infraestrutura e a recomposição dos bens atingidos.

Entre as prioridades estão os espaços essenciais para a permanência dos estudantes e aqueles necessários à continuidade das atividades acadêmicas, com o objetivo de restabelecer gradualmente as condições de funcionamento do Campus Alegrete após os impactos provocados pelo temporal.

Fotos: IFFar Alegrete