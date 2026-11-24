Município de Alegrete conseguiu decretar situação de emergência, obter homologação estadual e reconhecimento federal, elaborar projetos, realizar licitações e iniciar as obras. Reforma do posto médico do Passo Novo conta com investimento de R$ 54.369,23.

O município avança nas ações de recuperação dos danos provocados pelo temporal de granizo ocorrido no dia 26 de setembro. O trabalho envolve uma série de etapas administrativas e técnicas que foram conduzidas em tempo recorde, permitindo o encaminhamento dos recursos e o início das obras.

Conforme destaca Adão Roberto Rodrigues, coordenador da Defesa Civil, a agilidade foi fundamental para que o município conseguisse avançar em todas as etapas necessárias à recuperação.

“Conseguimos, em tempo recorde, decretar situação de emergência, obter a homologação estadual, o reconhecimento federal, montar os projetos, realizar as licitações e começar as obras”, ressalta Adão Roberto Rodrigues.

Entre as ações de recuperação está também a reforma do posto médico do Passo Novo, que conta com investimento de R$ 54.369,23. A melhoria é necessária em razão dos danos provocados pelo temporal de granizo de 26 de setembro e tem como objetivo recuperar a estrutura da unidade de saúde.

O trabalho da Defesa Civil, aliado à articulação com os órgãos estaduais e federais, foi essencial para dar agilidade aos encaminhamentos e possibilitar que as ações de recuperação saíssem do papel.

O avanço das medidas representa um importante passo para a reconstrução das estruturas atingidas e para a retomada das condições adequadas de atendimento à população.