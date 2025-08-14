Rede de Apoio à Escola realiza ação do Ficai 4.0 no interior do município

A ação reuniu profissionais de diferentes áreas para tratar da influência das mídias e dos cuidados com a saúde mental.

O advogado Onei Nicola Ferreira Filho abordou a influência das mídias no cotidiano e as consequências do uso excessivo de dispositivos eletrônicos, destacando deveres e direitos dos cidadãos. A assistente social Claudia Gonçalves, do Centro de Atenção Psicossocial Infantil (CAPSi), falou sobre saúde mental e valorização da vida. A terapeuta Catia Gonçalves tratou da importância da atuação intersetorial no apoio aos estudantes.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Também participaram representantes da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer (Secel), incluindo Márcia Roos e Denise Pedroso, responsáveis pelo registro escolar.

A RAE foi institucionalizada em Alegrete em 2024, por iniciativa do promotor de Justiça Gabriel Capelani, e atualmente é conduzida pela promotora de Justiça Camila Félix Argenta, com coordenação da professora Marilene Vargas. A rede reúne órgãos públicos como CAPSi, CRAS, CREAS, unidades básicas de saúde, Conselho Tutelar, CAPS AD, CAPS II, escolas públicas e privadas, a 10ª Coordenadoria Regional de Educação (CRE) e voluntários de diversos segmentos.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

O objetivo é resgatar alunos infrequentes, apoiar as escolas, promover a intersetorialidade e evitar a judicialização, assegurando direitos e deveres no ambiente escolar. As ações contam com o apoio do Ministério Público.

No dia 11 de setembro, a Câmara de Vereadores cederá espaço regimental para apresentação da RAE e de suas atividades.