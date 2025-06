Rede de Apoio à Escola realiza encontro em Alegrete

Na última quinta-feira(29), Alegrete sediou o 2º Encontro da Rede de Apoio à Escola (RAE), um evento que reuniu representantes de diversas instituições para discutir o tema: “Bullying, a hora do combate. Vamos falar de afeto.” A iniciativa contou com a presença do Ministério Público de Alegrete, Patrulha Escolar da Brigada Militar, CAPS Infantojuvenil (CAPSI), Conselho Tutelar, Prefeitura de Alegrete — representada pelo advogado Onei Nicola Ferreira Filho —, 10ª Coordenadoria Regional de Educação, Secretaria de Educação do Estado do RS, além da psicanalista Marileia Marchezan e demais parceiros do município.

A Rede de Apoio à Escola é uma articulação interinstitucional criada com o objetivo de garantir a permanência das crianças e adolescentes nas salas de aula, combater a evasão escolar, prevenir situações de violência e vulnerabilidade social e, principalmente, promover um ambiente escolar mais saudável e includente. A RAE surgiu como um legado deixado pelo promotor de Justiça Dr. Gabriel Munhoz Capelani, atualmente em outra comarca, mas que segue contribuindo com a iniciativa, respeitando as atribuições do promotor local.

Durante o encontro, foram discutidas estratégias de fortalecimento das parcerias entre alunos, famílias, escolas e comunidade. A ação se baseia em princípios previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e visa elevar os índices de aprendizagem, promover a valorização da vida e assegurar um espaço escolar de acolhimento e desenvolvimento integral.

Entre as ações realizadas pela RAE está a busca ativa de alunos em situação de evasão, o diálogo direto com as famílias, a orientação sobre direitos e deveres, e os encaminhamentos para os serviços da rede, como CAPSI, CRAS, CREAS, UBSs e Conselho Tutelar. O acompanhamento também envolve atendimentos especializados e intervenções preventivas a partir do uso da Ficha FICAI 4.0, preenchida pelas escolas quando detectadas situações que requerem atenção e encaminhamento à rede de apoio.

A psicanalista Marileia Marchezan, que participou do encontro, destacou a importância de tratar o bullying com um olhar afetuoso, considerando as subjetividades envolvidas e promovendo uma escuta ativa e qualificada. “É preciso falar de afeto. Combater o bullying vai além da repreensão. Envolve compreensão, acolhimento e construção conjunta de novos caminhos”, disse.

A RAE também atua em momentos de crise, como casos de violência e sofrimento psíquico, oferecendo apoio emocional e orientação às famílias. O trabalho é construído com base em uma lógica de corresponsabilidade entre escola, família e comunidade, reforçando que “lugar de criança é na escola”.

Atualmente, a comunidade aguarda a assunção da promotora Dra. Camila Argenta, que passará a integrar a coordenação local do Ministério Público no município. A expectativa é de que o trabalho continue avançando com o mesmo compromisso e dedicação.

A RAE se estrutura em quatro pilares principais:

Apoio emocional e psicológico — realizado por psicólogos, terapeutas e psiquiatras; Ação social — com assistentes sociais e encaminhamentos a serviços públicos; Parceria com educadores — integrando escolas, direção e professores; Mobilização comunitária — envolvendo famílias, lideranças locais e órgãos de segurança pública.

Com o lema “Nem sempre os caminhos vão ser fáceis, mas quando entregamos a direção da vida a Deus, encontramos paz”, a Rede de Apoio à Escola segue plantando sementes de transformação na comunidade escolar alegretense. A mensagem é clara: a escola deve ser um espaço de proteção, inclusão e crescimento.

O convite segue aberto a todos que queiram somar-se a essa rede. Afinal, é na construção coletiva e diária que se colhem os frutos do respeito, da consciência e da valorização da vida.