Rede de atacado anuncia unidade em Alegrete com a criação de quase 200 empregos

Um dos maiores desafios da cidade é a geração de emprego, visto que o Município tem foco no setor agropecuário, comércio e serviços, segmentos que concentram as vagas de ocupacão laboral.

O trabalho de garimpar novas empresas a se instalarem aqui vem surtindo efeito positivo, desde de 2020, com a vinda de Redes no setor eletro e confecções.

Uma boa notícia fecha esta semana, em Alegrete, com o anuncio da Rede Stock Center que vai se instalar na cidade.

A Secretária de Desenvolvimento Econômico, Caroline Figueiredo, diz que pela atual situação do Município a empresa do Grupo Zaffari viu potencial de instalar uma unidade no Município. Diz que pessoas daqui iam a Santa Maria fazer compras nesse atacado e, apartir dessa constatação, começaram a estudar a possibilidade de trazer os negócios aqui para cidade, acrescenta.

– É uma ótima notícia e cabe a nós da Administração acompanhar o projeto que está em fase de aprovação e darmos subsídios a esse negócio, salientou a Secretária.

A Stock Center pretende instalar sua unidade na esquina do Jóquei Clube de Alegrete, com possibilidade de gerar até 190 empregos, informou a Secretaria. O projeto tem prazo de cerca de 12 meses para ser finalizado.