Rede de Farmácias São João inaugura mais duas lojas em Alegrete

Os eventos aconteceram com a presença do Presidente da Rede, Senhor Pedro Henrique Brair, coordenadores da Comitiva de Expansão, colaboradores, Prefeito Márcio Amaral e Vice-Prefeito, Jesse Trindade, autoridades locais, representantes de Entidades, imprensa e convidados.



Com sedes próprias, a primeira loja inaugurada foi na Zona Leste, na Avenida Tiaraju – Bairro Ibirapuitã, e a outra, na região central, na Rua Vasco Alves, esquina com a Rua General Sampaio. Os dois empreendimentos foram construídos em tempo recorde (40 dias).

Rede de Farmácias São João inaugura duas lojas em Alegrete



A Rede de Farmácias São João, em quatro décadas de história, está presente em cidades dos Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. É a quarta maior rede varejista de medicamentos do Brasil e a maior do Sul do País, sendo uma das empresas mais atuantes no combate à pandemia e empregando mais de 15 mil colaboradores e, chegando até o final do ano, num total de 900 lojas.

Rede de Farmácias São João inaugura duas lojas em Alegrete

Filosofia de Vida

“Saúde é uma dádiva… e servir é a melhor oportunidade que temos”. Desta forma, o Presidente iniciou seu discurso, ressaltando a alegria de poder adquirir dois imóveis deste porte, contribuindo com o desenvolvimento econômico de Alegrete, gerando renda, emprego, uma série de coisas muito positivas, além de ser atrativa para a comunidade. “Estamos aqui para fazer história”, – destacou.



Outro fator importante da Rede de Farmácias São João é o envolvimento com as causas sociais, procurando estar inserida em causas nobres que possam beneficiar aqueles que mais precisam. Com a inauguração das duas filiais, 50% da renda arrecadada no dia de ontem (14), será em prol das instituições: Santa Casa de Caridade de Alegrete e Lar do Idoso.

Rede de Farmácias São João inaugura duas lojas em Alegrete



O Presidente parabenizou os colaboradores pelo trabalho e dedicação: “Vocês fazem a diferença, precisam estar felizes, a loja é de vocês, a empresa é a casa de vocês para que as pessoas que aqui adentrarem possam perceber essa alegria e sentirem-se em casa”.



Após as bençãos do Pastor Paulo, o Prefeito Municipal, Márcio Amaral, em seu pronunciamento, destacou o entusiasmo e a espiritualidade do Sr. Pedro Henrique Brair, que faz toda a diferença no sucesso que é a Rede de Farmácias São João. Desejou boas-vindas aos novos empreendimentos e agradeceu a solidariedade, na ocasião das cheias na cidade.



“Alegrete tem uma característica de bem receber e acolher os empreendedores que acreditam no potencial da cidade, o que possibilita mais oportunidades, gerando empregos, proporcionando melhor qualidade de vida às famílias e o desenvolvimento mais aquecido.

Rede de Farmácias São João inaugura duas lojas em Alegrete



Destacou o cuidado que os envolvidos tiveram em valorizar as imagens, da cidade dentro de cada loja e finalizou com a palavra gratidão, pedindo que Deus continue abençoando a caminhada do Presidente e de todos, com as idéias inovadoras e pensando sempre num bem coletivo.



Após os discursos dos coordenadores responsáveis pelos projetos e a execução dos mesmos, foi a vez de inaugurar a filial do centro da cidade.

Rede de Farmácias São João inaugura duas lojas em Alegrete

Rede de Farmácias São João inaugura duas lojas em Alegrete

Rede de Farmácias São João inaugura duas lojas em Alegrete

Rede de Farmácias São João inaugura duas lojas em Alegrete

Rede de Farmácias São João inaugura duas lojas em Alegrete

Rede de Farmácias São João inaugura duas lojas em Alegrete

Rede de Farmácias São João inaugura duas lojas em Alegrete

Rede de Farmácias São João inaugura duas lojas em Alegrete

Rede de Farmácias São João inaugura duas lojas em Alegrete

Rede de Farmácias São João inaugura duas lojas em Alegrete



As duas lojas mantém o padrão de excelência da rede: ambientes amplos e climatizados, com salas de atendimento totalmente privativas e uma equipe de profissionais preparados para bem servir a comunidade.

Rede de Farmácias São João – “Cuidar da sua saúde é a nossa missão”.

Rede de Farmácias São João inaugura duas lojas em Alegrete

Rede de Farmácias São João inaugura duas lojas em Alegrete

Rede de Farmácias São João inaugura duas lojas em Alegrete



Rede de Farmácias São João inaugura duas lojas em Alegrete

Rede de Farmácias São João inaugura duas lojas em Alegrete

Rede de Farmácias São João inaugura duas lojas em Alegrete

Rede de Farmácias São João inaugura duas lojas em Alegrete

Rede de Farmácias São João inaugura duas lojas em Alegrete

Aline M. Kunz