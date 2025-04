Rede hoteleira tem boa expectativa para o Festival da Linguiça

O movimento de turistas que descem das praias catarinenses e gaúchas ainda existe, porém, está perdendo força com a chegada do frio em solo Gaúcho. Siglia Flores, do hotel Solar Flores, destacou que o movimento no estabelecimento é bom, porém, a procura para o Festival da Linguiça, ainda é tímido, apenas uma família entrou em contato. “Apenas um grupo entrou em contato previamente, mas esperamos que a movimento aumente com a realização do evento”, completou a empresária.

Já Adão Ramos, proprietário do Hotel Alegrete, destacou que a procura por hospedagem está em alta e que seu estabelecimento já está com 80% de sua capacidade reservada.”Esperamos um bom evento, estamos com reservas de diversos locais do Estado é um período bom para o nosso segmento”, completou.

A recepcionista de um dos hotéis do centro de Alegrete, que preferiu não se identificar, destacou que a procura está aumentando. O principal motivo é a distância do estabelecimento para o parque Lauro Dornelles.”O movimento está crescendo, porém, o pessoal procurada a gente pela qualidade dos nosso serviços e boa parte do pessoal procura pela proximidade”, destacou a servidora.

O Festival da Linguiça acontece de hoje a domingo e promete levar um grande público ao parque da Zona Leste. O número de visitantes de cidades vizinhas e outras, deve se acentuar durante a terceira edição do evento.