Rede Municipal recebe quase 5 mil kits escolares em Alegrete

O ato contou com a presença do prefeito Jesse Trindade, do vice-prefeito Luciano Belmonte, do secretário de Educação Rodrigo Guterres e do secretário de Administração Sérgio Prates, que participaram da entrega simbólica dos uniformes.

Ao todo, foram distribuídos 4.758 kits escolares, contemplando os estudantes com abrigo completo e camiseta, já em uso pelas entidades do Município nesta primeira etapa. Além disso, em outubro está prevista a entrega dos demais itens, como camisa curta, legging, bermuda, bermuda-saia e corsário.

O secretário de Educação, Rodrigo Guterres, destacou a satisfação em colocar em prática um projeto construído pela atual gestão municipal. Segundo ele, a iniciativa representa um marco importante para a comunidade escolar:

“Estamos muito felizes com essa entrega. É a realização de um sonho poder atender da melhor forma os alunos da Rede Municipal. Sabemos da importância, tanto escolar quanto social, que o uniforme representa para a identificação dos nossos estudantes. É uma grande satisfação concretizar essa ação, e contamos com o apoio de toda a sociedade alegretense para continuarmos avançando em uma das áreas mais importantes, que é a educação. Nossos alunos estarão devidamente identificados e participarão do desfile de 6 de setembro com o kit do Município.”

O vice-prefeito, Luciano Belmonte, também ressaltou o caráter histórico da ação:

“É com imenso prazer que nós, como poder público, atingimos mais um ponto de melhoria para os nossos alunos. Essa iniciativa auxilia as famílias e fortalece a identificação dos estudantes com suas escolas e com o Município.”

Já o prefeito Jesse Trindade enfatizou o significado social e simbólico do uniforme:

“Estamos muito felizes. Sabemos de toda a burocracia que foi necessária para alinhar os processos até a fase de confecção. O importante é que hoje Alegrete, pela primeira vez na história, entrega uniforme para quase 5 mil alunos. Esse kit representa pertencimento e identidade social para os estudantes.”

O evento foi encerrado com fotos e registros dos alunos e servidores, que celebraram o início do uso oficial dos uniformes no Centro Administrativo Municipal.