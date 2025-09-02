Rede Nicolini chega a Alegrete com foco no modelo de atacadão

Logo nas primeiras horas, o movimento já era intenso, com consumidores curiosos para conhecer o novo “atacadão” que chega ao município.

Ao entrar no estabelecimento, já era possível perceber grande circulação de clientes nas gôndolas, atraídos por preços considerados “bons”. No setor de hortifruti, o fluxo era ainda maior, com consumidores aproveitando as ofertas disponibilizadas já no primeiro dia de funcionamento.

Patrique Nicolini, presidente do grupo, destacou a importância da transição da unidade do Carrefour para o novo empreendimento. “Viemos com a proposta de melhor atender a população alegretense, oferecendo preços que cabem no bolso do consumidor e proporcionando uma nova experiência aos clientes da rede”, afirmou.

Ele também ressaltou que diversas melhorias serão implementadas para consolidar o conceito de atacadão na cidade. “Estamos em processo de transição. Vamos realizar obras de ampliação e ajustes em alguns espaços para oferecer mais conforto e praticidade aos clientes”, completou.

Selmo Dias, diretor de relacionamento da rede, explicou que a escolha por Alegrete se deve tanto à proximidade com outras cidades da região quanto à afinidade da marca com os valores locais. “Somos da região de Bagé, conhecemos Alegrete e sabemos como seus habitantes recebem um novo empreendimento. Viemos para oferecer o melhor aos consumidores e gerar mais uma oportunidade de compra para a população”, destacou.

Nos próximos dias, novos produtos chegarão às prateleiras para complementar o estoque. Neste momento inicial, ainda ocorre a transição da bandeira Carrefour para Nicolini, o que gera ausência de alguns itens nos freezers.

Atualmente, o atacadão conta com 40 colaboradores. A previsão é que, quando todo o espaço e estoque estiverem plenamente organizados, cerca de 65 profissionais façam parte da equipe. A Rede Nicolini chega a Alegrete com a proposta de oferecer um novo conceito em atacado: preços acessíveis aliados a uma experiência diferenciada de compra.

