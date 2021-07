Rede Peruzzo reinaugura loja da Venâncio nesta terça-feira (20)

Share on Email

A Rede Peruzzo reinaugura a loja da Rua Venâncio Aires. A unidade traz novos ambientes, um projeto moderno especialmente pensado para oferecer mais qualidade, comodidade e conforto para os clientes.

Desde o espaço do estacionamento, muitas surpresas no interior e sem deixar de ter o que sempre foi uma grande marca da Rede, as ofertas, a loja será reaberta nesta terça-feira (20) às 8h.

A história do Grupo Peruzzo se inicia em Bagé no ano de 1993, com a compra da tradicional Padaria Moderna. E já em 2009 desembarca em Alegrete, capital Farroupilha, terra apaixonada pelos nossos costumes e cultura, onde se estabelece.

Passados 28 anos do início da caminhada, e há mais de 12 anos aqui nesta cidade, a loja está de volta à Rua Venâncio, sempre em busca de aproximação com a comunidade de Alegrete.

Assim, com o objetivo de promover mais prazer ao realizar suas compras, convidamos todos a comemorar conosco e a aproveitar as ofertas de reinauguração!

Acompanhe aqui a entrevista com o Presidente Lindonor Peruzzo.