Redução do litro a distribuidoras deixa diesel mais barato a partir desta terça-feira

O preço do diesel ficará mais barato a partir desta terça-feira (6). A Petrobras anunciou ainda durante a segunda-feira (5) a redução do valor do combustível em R$ 0,16 por litro. O preço médio do diesel vendido para as distribuidoras passa a ser de R$ 3,27 por litro.

A redução, possibilitada pelas quedas no preço do petróleo no mercado internacional, pode afetar principalmente o valor dos bens que utilizam o transporte rodoviário, por caminhões, como é o caso dos alimentos. O valor que chega na bomba para os consumidores é composto pelo preço de venda às distribuidoras, mais os impostos federais (PIS e Cofins) e estaduais (ICMS), além do preço do biodiesel (adicionado na proporção de 14%) e das margens de distribuição e revenda.

Esta é a terceira redução do diesel em 2025. Outras duas foram anunciadas em 31 de março e 17 de abril. Confira a nota da Petrobras:

A partir de amanhã, 06/05, a Petrobras reduzirá seus preços de venda de diesel A para as distribuidoras que passará a ser, em média, de R$ 3,27 por litro, uma redução de R$ 0,16 por litro.

Considerando a mistura obrigatória de 86% de diesel A e 14% de biodiesel para composição do diesel B vendido nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor passará a ser de R$ 2,81 /litro, uma redução de R$ 0,14 a cada litro de diesel B.

Com o reajuste anunciado, a Petrobras reduziu, desde dezembro de 2022, os preços de diesel para as distribuidoras em R$ 1,22 / litro, uma redução de 27,2%. Considerando a inflação do período, esta redução é de R$ 1,75/ litro ou 34,9%.

* Com informações de Agência Petrobras