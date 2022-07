Redução no preço da gasolina chega a R$ 0,80 centavos em Alegrete

Segundo pesquisa do Procon, a gasolina mais barata de Alegrete é de R$ 5,87 e o litro mais caro está custando R$ 6,59.

É o que apontou a pesquisa de preços dos combustíveis referente a primeira quinzena do mês de julho. Foram visitados 17 estabelecimentos. Numa comparação com o mês de junho, houve uma redução entre R$ 0,75 e R$ 0,80 nos preços do litro da gasolina comum e aditivada.

Conforme pesquisa do Procon, a gasolina comum mais barata em Alegrete foi encontrada por R$ 5,87, no mês de junho era revendida por R$ 6,62. Já o maior preço também foi reduzido de R$ 7,39 no mês passado, para R$ 6,59.

O valor da gasolina aditivada mais barata foi encontrado no valor de R$ 5,87. Já o maior valor, R$ 6,59.

Quanto ao óleo diesel comum, o menor preço permaneceu em R$ 7,19. O maior valor foi encontrado em R$ 7,69. No óleo diesel S10, o valor se estabelece entre R$ 7,29 e R$ 7,79. Os preços do Etanol encontram-se entre R$ 5,40 e R$ 6,79.

Apesar da queda, o preço da gasolina continua acima do praticado no mercado internacional, como ocorreu em toda a semana passada. Para atingir a paridade poderia haver uma redução de R$ 0,17 por litro segundo a Associação Brasileira de Importadores de Combustíveis (Abicom).

O governo Jair Bolsonaro vem pressionando a Petrobras para reduzir o preço da gasolina e do diesel, mas a estatal tem evitado repassar a volatilidade do mercado internacional para o mercado interno, mesmo com a queda do preço do petróleo no mercado internacional. O último reajuste da estatal já completou um mês (18 de junho).