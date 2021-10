Redutores de danos – o diferencial que ajuda pessoas a buscarem ajuda na Saúde Mental

Os agentes redutores de danos são aqueles que, literalmente, conversam e tentam convencer pessoas com algum tipo de problemas ou dependência química a buscar ajuda e atendimento nos serviços da Rede de Saúde.

De acordo com a coordenadora de Saúde Mental, Nádia Mileto, os redutores de danos em parte do dia percorrem praças, parques, rodoviária conversando com estas pessoas. Outras vezes fazem a chamada busca ativa em casa ou onde estiveram para tentar fazer com que consultem, voltem ao seu tratamento. Ainda tem muitos que vivem nessa situação e a pandemia potencializou problemas emocionais e dependência química, destacou Nádia Miletto.

Muitas vezes esse agentes também ajudam pessoas a voltarem para sua cidade em trabalho conjunto com a Secretaria de Promoção Social. E se alguém vê um desses agentes e sabe de alguém que precisa, pode passar a informação.