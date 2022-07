Reestreia da invernada veterana do Farroupilha será neste sábado

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

“Não posso, tenho ensaio!” Essa é a frase mais dita pelos dançarinos de CTG, que dedicam muito tempo de suas vidas com um mesmo propósito: cultuar a tradição gaúcha. As danças tradicionais gaúchas são uma das mais antigas danças populares brasileiras.

Assim, a Invernada Veterana do Farroupilha mostra vitalidade e encanto na dança. Os integrantes vibram e mostram o quanto a dança envolve e faz bem ao corpo e a alma.

Família não tem como levar filha de 4 anos para perícia em Quaraí

No próximo dia 9 de julho, vai ocorrer a reestreia da Invernada de Dança Veterana do CTG Farroupilha, em Alegrete.

Devido à pandemia, as atividades ficaram por mais de dois anos suspensas e esse recesso consolidou ainda mais o grupo. Com 27 participantes, a noite terá além da apresentação da Invernada de dança Veterana, um jantar campeiro e o baile com João Maurício e os Fandangueiros.

A invernada que é a única da 4° Região Tradicionalista, surgiu no ano de 2019 e tem como instrutor Rogério Ramires, conhecido como Tuca.

Também haverá apresentação especial da Invernada Mirim do CTG Farroupilha.

O valor dos ingressos é de 30 reais.