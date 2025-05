Reflorestamento da praia de Manoel Viana vai melhorar o ambiente natural do camping

A sombra em qualquer ambiente natural sempre é necessária, ainda mais no verão de altas temperaturas na região. Após cada temporada de veraneio, a Praia e Camping Rainha do Sol, de Manoel Viana, é reflorestada, uma iniciativa que já vem acontecendo há alguns anos, desde a criação do Projeto “D’edus Verdes” em 2022.

O trabalho vem sendo desenvolvido pela equipe de servidores do Camping, sempre com respeito ao meio ambiente, em parceria com as demais Secretarias , em especial, com o Departamento de Meio Ambiente e a Secretaria de Obras.

Esse trabalho, traz muitos benefícios para a flora e a fauna locais e também, para a comunidade, pois ao reintroduzir espécies nativas ajuda a estabilizar o solo, promovendo a biodiversidade e, assim que estiverem crescidas, provendo sombra ao camping.

É muito importante que a comunidade participe e ajude a cuidar das novas mudas que vão ser árvores para toda a comunidade e visitantes da Praia. Esse Projeto tem sido um diferencial àquele espaço, assim como se deve cuidar da destinação correta de todos os resíduos

.