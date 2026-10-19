Reforma da Escola Princesa Isabel chega à fase final de execução

As obras de reforma da Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) Princesa Isabel, em Alegrete, entraram na etapa de pintura interna e externa. Com investimento total de R$ 303.728,84, a intervenção busca recuperar a estrutura do prédio após os danos provocados pelo temporal que atingiu o município no final de agosto de 2025. A previsão é de que os trabalhos sejam concluídos até o fim deste ano.

A reforma é conduzida por meio das secretarias municipais de Planejamento e de Educação, Cultura, Esporte e Lazer (Secel). Do valor total investido, R$ 40 mil são provenientes de emenda impositiva da vereadora Firmina Soares.

Os trabalhos começaram em janeiro de 2026 e precisaram passar por alterações durante a execução. Conforme explicou, na época, a diretora da escola, Cenilse Reolon Anibale, após a retirada da cobertura, foi constatado que as tesouras de madeira que sustentavam o telhado estavam condenadas. Diante da situação, foi necessária a substituição por estruturas metálicas, confeccionadas individualmente conforme as medidas do prédio.

A mudança no projeto provocou atrasos no cronograma, uma vez que as novas estruturas precisaram ser produzidas sob medida. A intervenção é necessária para recuperar a parte superior da escola, onde funcionam oito salas de aula e um laboratório.

O temporal de agosto de 2025 provocou danos significativos na cobertura, que foi parcialmente arrancada pela força do vento. Telhas foram espalhadas pelo pátio da instituição e por ruas próximas. Na ocasião, mais de 100 alunos ficaram temporariamente sem aulas no prédio, e as atividades precisaram ser reorganizadas, com a utilização de salas de aula cedidas por outras entidades.

Com a conclusão das etapas estruturais e o avanço para a pintura, a expectativa é de que a escola tenha os espaços recuperados até o encerramento do ano. A reforma pretende oferecer melhores condições de segurança e conforto para estudantes, professores e demais integrantes da comunidade escolar.