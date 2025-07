Reforma da ESF Vila Nova depende da liberação de recurso da Rede Bem Cuidar/RS

Share on Email

A sede de Estratégia de Saúde Família- ESF da Vila Nova está fechada há 10 meses e ainda aguarda recursos para realizar a reforma do local. A Secretaria da Saúde aguarda liberação de recursos da Rede Bem Cuidar da SES/RS no valor de 200 mil reais. Desde a inauguração deste prédio ele tem problema de infiltração.

O engenheiro da Secretaria da Saúde informa que já foram feitos ajustes no projeto e serão feitos reparos na parte do telhado, piso da recepção, nas calhas, pintura geral e alguma parte na rede do Posto de Saúde.

ESF Vila Nova

A Secretaria não tem como saber quando este recurso vai ser liberado e enquanto isso a unidade de saúde da Vila Nova está atendendo em uma casa locada por R$ 3 mil mensais, no mesmo bairro, e que está servindo como posto de saúde, enquanto o prédio está fechado. A ESF tem 4 médicos, 2 enfermeiras, 3 técnicos de enfermagem e 8 agentes de saúde que integram duas equipes desta unidade de saúde do Município.

Já a Coordenadora Regional de Saúde da 10ª CRS, Haraceli Fontoura, informa que este processo está a cargo da 7ª CRS que tem engenheiros, mas disse que não tem pendências e tem uma previsão para que o recurso seja liberado no mês de agosto. Porém, segundo ela não se pode afirmar nada, porque são processos que passam por vários setores para ajustes até a liberação do recurso.