Regata ecológica pretende oxigenar o Rio Ibirapuitã

A 12ª Regata Ecológica Ibirapuitã ocorre no próximo mês, em Alegrete.

A Secretaria de Meio Ambiente (Semmam), em parceria com o 12º Batalhão de Engenharia de Combate Blindado, promove a 12° edição da Regata Ecológica Ibirapuitã em 2022. O evento ocorre no próximo dia 12 de novembro, no Parque dos Aguateiros, a partir das 8h30.

A Regata Ecológica Ibirapuitã visa resgatar o projeto inicial de 1999, estabelecendo a modalidade de competição, com foco no recolhimento de resíduos descartados incorretamente no Rio Ibirapuitã.

As inscrições ocorrem de maneira presencial (preenchimento de ficha de inscrição, de 5 a 28 de outubro de 2022.

Estima-se a participação de 600 pessoas na regata, com 50 botes com equipes de 10 tripulantes (sendo 2 militares)

Haverá entrega de troféus aos primeiros colocados e medalhas até os terceiros colocados.

Regulamento básico:

– Unidades militares devem fazer a inscrição no 12° Batalhão de Engenharia de Combate Blindado, e sociedade civil na Sede da Secretaria de Meio Ambiente;

– Categorias para competição: Militares e Sociedade Civil;

– Serão disponibilizadas 50 fichas de inscrições, sendo uma ficha por equipe/bote.;

– Cada equipe será de 10 participantes, sendo que cada bote terá obrigatoriamente dois militares, assim totalizando 12 tripulantes por bote;

– Idade mínima 16 anos, mediante autorização e presença de responsável no mesmo bote;

– Todos os participantes deverão estar aptos para atividades físicas e em plenas condições de saúde;

– Credenciamento de imprensa, de 5 a 28 de Outubro de 2022, mediante comprovação profissional (CNPJ, registro profissional, empresa da área), na sede da Secretaria de Meio Ambiente.