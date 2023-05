Região de Três Nacentes, no Jacaquá, será contemplada com poço artesiano comunitário

A região das Três Nascentes/Jacaquá, localizada no subdistrito de Passo Novo, tem enfrentado sérios problemas de escassez de água nos últimos anos. Para amenizar essa situação e melhorar as condições de vida dos moradores, um projeto de construção de um poço artesiano comunitário foi implementado, trazendo esperança e alívio para a comunidade local.

A iniciativa partiu do Programa Avançar, que destinou recursos do governo do Estado para a construção do poço na propriedade da senhora Generoza dos Santos. A construção do poço artesiano comunitário é uma conquista significativa para os moradores da região, que compreende aproximadamente seis famílias. Agora, eles terão acesso à água potável em quantidade suficiente para suprir suas necessidades básicas, bem como para o consumo humano, aproveitamento na agricultura e criação de animais.

A falta de água tem sido um desafio constante para os produtores locais, dificultando suas atividades agrícolas e pecuárias. Com o novo poço artesiano, eles poderão aumentar sua produção em pequena escala e melhorar suas condições de vida. Além disso, a disponibilidade de água potável em quantidade significativa trará benefícios para a saúde e o bem-estar de todos os moradores da região.

Como contrapartida ao investimento do Programa Avançar, a Administração Municipal assumiu a responsabilidade de custear os demais itens necessários para o pleno funcionamento do poço. Isso inclui a instalação de um sistema de bombeamento eficiente, armazenamento adequado da água e implementação de um sistema de distribuição para que todos os moradores possam ter acesso igualitário ao recurso.

Na semana passada, o secretário de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Daniel Gindri, acompanhado de sua equipe, visitou o local para verificar o andamento das obras. A visita foi uma oportunidade para a administração municipal avaliar o andamento da construção do poço artesiano comunitário e garantir que todas as etapas estejam de acordo com os planos e especificações.

O secretário Gindri destacou a importância desse projeto para a região, afirmando: “O poço artesiano comunitário é uma conquista significativa para os moradores das Três Nascentes/Jacaquá. condições de vida dos moradores locais, estimulando a produção agrícola e pecuária, além de promover o desenvolvimento sustentável da região.”