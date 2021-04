Regimento José de Abreu finaliza mais um curso de especialização básica em saúde

Compartilhe















Na última sexta-feira (23), foi realizado no salão nobre do 6º Regimento de Cavalaria Blindado (6º RCB), “ Regimento José de Abreu”, a despedida do 1º Ten Med Pires.

O oficial coordenou o Curso de Especialização Básica (CEB) para os concludentes do Curso de Formação de Oficiais (CFO) do Serviço de Saúde.

O curso iniciou em 14 de fevereiro, e teve por objetivo complementar a qualificação de militares formados na Escola de Saúde do Exército (EsSEx) para ocupar cargos e desempenhar funções existentes no Quadro de Cargos previstos nas Organizações Militares do Exército.

A solenidade contou com a presença dos Oficiais do Regimento, e no ato foi entregue um certificado de conclusão do CEB a todos os participantes.

O Comandante do Regimento Tenente Coronel Wilson André, apresentou as despedidas e fez um agradecimento pelo trabalho desenvolvido e convívio junto aos integrantes do “Regimento José de Abreu”. No encontro foram observadas as medidas previstas na prevenção e combate à pandemia da covid-19.

Júlio Cesar Santos Fotos e Fonte: 6º RCB