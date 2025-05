Reitora do IFFar visita o Campus Alegrete após estragos causados por forte temporal

Share on Email

Na manhã da última segunda-feira (19), o Campus Alegrete do Instituto Federal Farroupilha recebeu a visita da Reitora, Professora Nídia Heringer, em decorrência dos graves danos provocados pelo temporal ocorrido no dia 8 de maio. A visita foi acompanhada pelo Pró-reitor de Administração, Deivid Dutra de Oliveira, pela Diretora Geral do Campus, Mirian Marchezan Lopes, pela Diretora de Ensino, Priscylla Mesquita, e pelo Diretor de Administração, Luciano Castro.

Durante a visita, os gestores percorreram os principais setores afetados: moradia estudantil, refeitório, salas de aula, laboratórios, secretaria e áreas de produção. A agenda também incluiu uma reunião com a esquipe diretiva do Campus para tratar dos próximos passos para a reconstrução dos danos.

Diante da situação, a Reitoria ressaltou que “amanhã teremos uma reunião com a SETEC, na qual levaremos todas as demandas identificadas aqui no campus. Vamos reforçar a urgência na liberação de recursos para que possamos reconstruir com a maior brevidade possível”.

A Reitora também destacou, durante o encontro, o compromisso institucional em buscar soluções efetivas para restaurar as condições adequadas de funcionamento do campus. Sua presença também teve o objetivo de fortalecer o pleito junto à Setec, evidenciando a gravidade do cenário e a urgência na liberação dos recursos solicitados.

O IFFar segue mobilizado, reafirmando seu compromisso com a qualidade da educação pública e com o bem-estar de toda a comunidade acadêmica do Campus Alegrete.

A Diretora Geral, Miran Marchezan Lopes, agradeceu a presença da Reitoria e destacou que o apoio prestado desde o início foi fundamental para as ações tomadas e para a retomada das aulas na última quinta-feira.

Fotos: IFFar