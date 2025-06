Relações de trabalho: desembargador diz que população do RS envelhece e já falta mão de obra em muitos setores

Numa iniciativa da Escola do Legislativo, presidida pelo vereador Gilmar de Lima Martins, com a participação da OAB, sindicalistas, trabalhadores e empresários foi realizado no dia 6 no plenário da Câmara de Vereadores um painel sobre precarização das relações de trabalho. Dentre os assunto tratados estavam: redução de jornada de trabalho, reforma trabalhista e assédio moral.

O desembargador do TRT /RS, alegretense, Francisco Rossal de Araújo, repassou informações sobre a evolução da mão de obra, lembrando como era o cultivo antes dos tratores e das colheitadeiras, e com a mudança houve ganho de produtividade e foram criadas novas funções. Ele lembra que mesmo que muitas atividades estejam sendo substituídas ou facilitadas pela tecnologia, sempre será necessário formar pessoas para operar nesses novos sistemas, atesta. E reforçou a importância da educação e formação das pessoas para novos mercados.

Fala do Desembargador TRT/RS- Francisco Rossal de Araújo

Já em relação à jornada de trabalho, Rodrigo Calais da CTB- Central de Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil falou que isso seria para que todos tenham melhor qualidade de vida com mais tempo para cuidar da saúde, conviver com a família e já é comprovado que aumenta a produtividade, pois conforme ele, existe mais saúde física e mental. Calais disse que a juventude está entendendo por este prisma, que é preciso ter vida além do trabalho.

Rodrigo Calais da CTB /RS

Ainda participaram dos painéis Paula Quilião do CERESTE Oeste e Lucas Pires da comissão de direitos do Trabalho da OAB – Alegrete.