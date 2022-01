Relatos e imagens do maior incêndio em campo dos últimos tempos

Muitos são os heróis de um incêndio devastador que está deixando localidades no interior de Alegrete em pânico.

Este é o terceiro dia de combate às chamas que estão destruindo lavouras, pomares, estação de poço artesiano, cercas, postes de energia elétrica, entre outros. Logo cedo, uma guarnição dos Bombeiros já saiu para o interior, nesta quinta-feira. A boa notícia é que nenhuma casa está na linha de fogo. Os moradores também foram orientados a realizarem aceiros largos para que as chamas não ultrapassem.

Em contato com os Bombeiros, que estão exaustivamente atuando no combate do fogo com o apoio dos moradores e, no dia de ontem, Exército Brasileiro e, em alguns pontos a empresa de aviação agrícola Itagro, o relato foi de que preliminarmente, este tenha sido o maior incêndio em campo, dos últimos anos no interior do Município. Não há, no momento, outro com a magnitude desta situação.

Pelos relatos de proprietários de alguns estabelecimentos rurais, moradores e funcionários, estima-se que a área devastada atinja mais de 1.000 ha.

O sinistro que iniciou na manhã de terça-feira no Jacaraí, consumiu lavouras de soja e a vegetação de cinco propriedades somene naquela localidade. Na sequência, seguiu com força em direção ao Itapororó, percorrendo cerca de 40 km.

No local, atingiu a estação de um poço artesiano, pomares e ficou na iminencia de chegar em algumas casas, o que foi impedido com o trabalho dos Bombeiros e dos moradores que, com tratores(fazendo aceiros), e caminhão pipa, também auxiliaram no combate.

Além do forte calor das chamas que tinham porporções assustadoras em alguns pontos, pela altura e também com a facilidade que mudavam de direção em razão do vento, os Bombeiros, militares do exército e moradores também enfrentaram o calor que está muito acima da média.

Sem parar, o trabalho iniciou cedo da manhã e só parou à noite, pois, os locais que ainda apresentavam algum foco, estavam brandos e iriam em direção a nascente de um rio e uma lavoura de arroz.

Desta forma, entende-se que poderá ser extinto, mas, mesmo assim, equipes dos Bombeiros estão de sobreaviso.

Desde terça-feira, Bombeiros que estavam de folga também se deslocaram para o interior. “Na tarde de ontem, estávamos cerca de 30 km das residências quando o vento mudou rapidamente a direção do fogo e uma equipe de Bombeiros que estava de folga, se deslocou para atuar na extinção das chamas.”- disse a soldado Guerra.

Ela também acrescentou que Bombeiros de Santa Cruz e Santa Maria, foram acionados e devem chegar no início da tarde desta quinta-feira para auxiliarem no combate, se for necessário (ForçaTarefa).

A descrição é que, em alguns pontos era possível ver cerca de 5km de linha de fogo que muitas vezes mudava o sentido muito rápido em razão do vento forte e redemoinhos entre as chamas.

Somente ontem(12), os Bombeiros atuaram no Capivari, Jacaraí e Itapororó. Os heróis desta tragédia são os Bombeiros, os moradores, os militares e todos que auxiliaram no combate a este desastre ambiental.

Em alguns períodos do dia, algumas pessoas enviavam vídeos e relatos desesperadores com receio de que o fogo pudesse chegar nas residências. Talvez, este tenha sido o maior e mais grave sinistro registrado até o momento, no interior do Município.

Uma outra situação que também foi observada foi a área ser muito irregular e com pedras. Em vários pontos o caminhão dos Bombeiros não teve acesso, inclusive, no primeiro dia de combate no Jacaraí, ocorreu um dano no caminhão que já foi consertado.