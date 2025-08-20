Relembre o título do Santos na Libertadores de 2011

Com Neymar e Paulo Henrique Ganso em grande fase e uma campanha memorável, o Santos levantou a taça da Copa Libertadores de 2011, marcando de vez o nome de vários jogadores da geração na história do clube.

O início conturbado na Copa Libertadores resultou na demissão de Adilson Batista do comando do clube e na chegada de Muricy Ramalho, que reorganizou a equipe, tornando-a um time sólido. Vamos relembrar!

Santos e a campanha na Libertadores de 2011

Na primeira fase, os adversários foram: Deportivo Táchira (Venezuela), Cerro Porteño (Paraguai) e Colo-Colo (Chile). No primeiro turno, a equipe somou apenas dois pontos, e foi justamente na troca de turno que Muricy chegou. Com ele, foram duas vitórias seguidas e um empate, avançando de fase com nove pontos, na segunda posição.

Nas oitavas, o Peixe enfrentou o América do México e segurou o 0 a 0 no Estádio Azteca, vencendo a volta por 1 a 0, com gol de Ganso. Nas quartas de final, encarou o Once Caldas, vencendo fora por 1 a 0, com gol de Alan Patrick, e empatando na volta por 1 a 1, gol de Neymar.

A semifinal reservou um reencontro com o Cerro Porteño. Em casa, Edu Dracena fez o gol da vitória do Santos. Já no Paraguai, Zé Love, Neymar e Benitez (contra) chegaram a abrir 3 a 1, mas os donos da casa empataram. No agregado, deu Santos por 4 a 3.

A decisão foi diante do Peñarol, tradicional equipe uruguaia. Na ida, empate sem gols em Montevidéu, deixando tudo para a volta, no Pacaembu. Com estádio cheio, Neymar abriu o placar aos 47 minutos e Danilo ampliou. Os visitantes diminuíram com gol contra de Durval, mas o resultado foi mantido, coroando o Peixe com sua terceira Libertadores da história.

Por onde andam os principais personagens do título?

Confira onde estão os principais jogadores do título do Santos em 2011:

Rafael Cabral – O goleiro ficou no Santos até 2013 e, em seguida, passou por Napoli, Sampdoria, Reading, Cruzeiro e Grêmio. Com 35 anos, defende o Real Salt Lake, dos Estados Unidos.

Danilo – Após o título, Danilo fez carreira na Europa, passando por Porto, Real Madrid, Manchester City e Juventus. Hoje ele defende o Flamengo, aos 34 anos, além de ser um dos capitães da Seleção Brasileira.

Edu Dracena – Aposentado, é assessor técnico do Palmeiras. Após o Santos, chegou a defender o Verdão e o Corinthians como jogador.

Durval – Ficou no Santos até 2013 e depois acertou com o Sport. Foram seis anos na equipe, se aposentando em 2020.

Léo – O lateral ficou mais um ano no Santos e se aposentou em 2014. Atualmente, é coordenador técnico nas categorias de base da equipe.

Adriano – Deixou o Santos em 2013 e rodou por vários clubes, até se aposentar no Amazonas em 2021.

Arouca – Trocou o Santos pelo Palmeiras em 2015. Ele ainda passou por Atlético Mineiro, Vitória e Figueirense, encerrando a carreira em 2020.

Elano – O meia deixou o clube no ano seguinte, passou pelo Grêmio, Flamengo e futebol indiano. Voltou ao Peixe e encerrou a carreira em 2016.

PH Ganso – Trocou o Santos pelo São Paulo em 2012. Passou por Sevilla e Amiens na Europa, retornando ao Brasil em 2019, para defender o Fluminense. Está no clube carioca até hoje.

Neymar – Depois do Peixe, passou por Barcelona, PSG e Al-Hilal, tornando-se um dos principais jogadores do mundo. Voltou ao clube em 2025, além de defender a Seleção Brasileira durante todo o período.

Zé Love – Passou por diversos clubes, incluindo futebol italiano, saudita, chinês e até na Malásia. Se aposentou em 2023, no Iguatu.