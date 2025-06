Renomado declamador alegretense apresenta o projeto UniVERSOS com obras de grandes poetas gaúchos

Um dos nomes mais reconhecidos da declamação no Rio Grande do Sul, o alegretense Neiton Peruffo apresentou ao público seu mais recente projeto: “UniVERSOS – Nossa Essência”, uma coletânea em áudio com 13 poemas de autores gaúchos, já disponível nas principais plataformas digitais. O trabalho foi viabilizado por meio do Fundo Municipal de Cultura de Bento Gonçalves e busca celebrar a identidade e a tradição poética do estado.

Idealizado em 2023, o projeto propõe uma imersão na poesia regional e no universo sonoro que acompanha o imaginário do campo e das lidas do Rio Grande. “É um registro da essência que carrego desde menino, quando comecei a declamar os costumes e o linguajar do nosso interior”, destaca Neiton, que também atua como orientador de declamação e pesquisador da poesia gaúcha.

A produção musical ficou sob responsabilidade do violonista Jean Carlo Godoy, que compôs trilhas inéditas para cada poema. O repertório contempla textos de poetas como Guilherme Collares, Eron Vaz Mattos, Adão Quevedo, Paulo Garcia, Marcelo Mendes, Colmar Duarte, Rafael Ferreira, Mateus Costa, Maximiliano Alves de Moraes, Henrique Fernandes, Rodrigo Canani Medeiros, Rodrigo Bauer e Zeca Alves.

Entre os destaques do projeto estão as participações especiais que reforçam o caráter coletivo do trabalho: Wilson Araújo, mentor de Neiton na arte da declamação, dá voz a um poema de Eron Vaz Mattos; o uruguaio Abajubá Mendonça divide com Neiton a interpretação de um texto de Henrique Fernandes; e a violinista Bibiana Ferreira colabora em duas faixas. O próprio Guilherme Collares contribui com o guitarron na gravação de sua obra.

Para o secretário municipal de Cultura de Bento Gonçalves, Evandro Soares, iniciativas como essa reafirmam o papel do Fundo Municipal de Cultura no fortalecimento da identidade local. “Projetos como o UniVERSOS ampliam o acesso da comunidade à nossa poesia e ajudam a manter viva a essência da cultura gaúcha”, observa.

Além do álbum, o projeto conta com um fanzine ilustrado pelo artista Ciro Saraçol da Conceição, com design da Oxentchê Comunicação. O material será distribuído em escolas, CTGs, associações e eventos culturais da região, incluindo a Associação dos Deficientes Visuais de Bento Gonçalves e feiras do livro.

Residente em Bento Gonçalves, Neiton se dedica agora à divulgação do trabalho em uma série de apresentações que devem percorrer CTGs e instituições de ensino. Para os próximos meses, estão previstas ações como o espetáculo “A Música e Poesia do Nosso Tempo”, em parceria com o violonista Fernando Graciola e o acordeonista Paulinho Cardoso, além de apresentações já confirmadas na Casa de Cultura Mário Quintana, em Porto Alegre, e na Semana Farroupilha de Alegrete.