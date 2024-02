Representação de Alegrete se reúne com integrantes da Secretaria de Ciência e Tecnologia do RS

Representantes do ecossistema de inovação “Alegrete Cidade Inovadora” participaram de uma reunião em Porto Alegre, no dia 19 de fevereiro, com a Secretária de Inovação, Ciência e Tecnologia do RS, Simone Stülp.

O encontro teve como foco discutir o futuro da inovação em Alegrete, com especial atenção aos editais que serão lançados pela SICT, visando disponibilizar recursos para impulsionar projetos inovadores do Agro na região.

Estiveram presentes: Ivens Cristian Vargas, Presidente, e Adriana Vargas, Coordenadora Técnica, ambos representando a Fundação Maronna, juntamente com Vitor Almada, Coordenador do Pampatec, e Alex de Souza, Diretor de Inovação da Prefeitura de Alegrete.

Durante a reunião, os representantes apresentaram as iniciativas e projetos desenvolvidos pelo ecossistema local, destacando o papel da inovação no desenvolvimento econômico e social da cidade. A Fundação Maronna, representada por Ivens Cristian e Adriana Vargas, teve a oportunidade de compartilhar sua história de 40 anos de atuação, demonstrando o compromisso de longa data com o avanço da inovação e pesquisa em Alegrete.