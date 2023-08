Representação do Progressistas de Alegrete prestigia a convenção estadual do partido

No sábado(19), um evento na política estadual ocorreu no Teatro Dante Barone, localizado na Assembleia Legislativa. A Convenção Estadual do Progressistas reuniu lideranças, filiados e simpatizantes do partido, tendo como destaque a eleição do Deputado Federal Covatti Filho como o novo presidente do partido para o período de 2023 a 2026.

A atmosfera do evento foi marcada por entusiasmo e união partidária, demonstrando o vigor e a coesão do Progressistas. A presidente do Progressistas local, Miriam Suhre, uma figura conhecida por sua atuação política na região, esteve presente no evento, junto com os vereadores Bispo Ênio Bastos e Fátima Marchezan. A presença dessa comitiva alegretense evidenciou a importância que a ala da cidade atribuiu à convenção e à liderança de Covatti Filho.

O evento contou também com uma homenagem ao ex-presidente do partido, Celso Bernardi. Sua contribuição para a trajetória do Progressistas foi reconhecida e celebrada, destacando a continuidade da força e da identidade partidária ao longo dos anos. Além disso, o Deputado Estadual Frederico Antunes também foi homenageado, consolidando o compromisso do partido com seus membros que se destacam no cenário político.

A expressividade da convenção pôde ser observada pela lotação do Teatro Dante Barone e do rol de entrada do Parlamento Gaúcho. O evento não apenas marcou uma transição de liderança, mas também reforçou a unidade e o comprometimento do Progressistas com sua base e com a população gaúcha.

Com a eleição de Covatti Filho como presidente, o Progressistas se prepara para um novo capítulo em sua história.