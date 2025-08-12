Representantes de Alegrete brilham na Festa Campeira em Uruguaiana

A edição deste ano, retomada após 15 anos, marcou um verdadeiro resgate da cultura campeira.

A 41ª edição foi realizada de 7 a 10 de agosto, no Parque Agrícola e Pastoril de Uruguaiana, localizado na BR-472, no bairro Santo Inácio. Dezenas de invernadas e grupos se apresentaram com danças tradicionais. Com gastronomia típica e provas que resgatam a essência da lida do campo, a Festa Campeira de Uruguaiana — criada e sempre organizada pelo Sinuelo do Pago — consolidou-se como um marco na cultura campesina.

O município de Alegrete teve destaque na competição. Nas danças tradicionais, categoria adulto, houve dobradinha alegretense: o Grupo Nativista Ibirapuitã, dos instrutores Rafael Machado e Tayara Carús, conquistou o primeiro lugar, seguido pelo CTG Vaqueanos da Fronteira, dos instrutores João Fonseca e Clarissa Lopes.

A Invernada Pré-Mirim do CTG Farroupilha trouxe o título de campeã na 41ª Festa Campeira Internacional de Uruguaiana com os instrutores Milena Antunes e Luiz Miguel, em sua primeira participação em festivais.

Ainda nas danças tradicionais o DTG Juventude foi o grande campeão na categoria juvenil, coordenados pelos instrutores Clarissa Lopes e João Fonseca.

Nas conquistas individuais destaque para Darcy Pereira do CTG Farroupilha 1º lugar declamação adulto e Milene Ribeiro que conquistou o 3º lugar em declamação categoria adulto feminino.

Já Mariana dos Santos Rohan, do CTG Vaqueanos da Fronteira, conquistou premiações em duas categorias do evento. Garantiu o primeiro lugar na modalidade de intérprete solista vocal juvenil. Além de um 3º lugar na declamação feminina juvenil.

