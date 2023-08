Representantes dos ESFs recebem treinamento para combate à incêndio

Na última quarta-feira(9), os representantes de todas ESFs receberam treinamentos na guarnição do Corpo de Bombeiros de Alegrete. O objetivo da instrução é orientar os profissionais da área da saúde de como agir em situações adversidades e fogo iminente.

O Corpo de Bombeiros de Alegrete em Parceria com a Secretaria de Saúde do Município, realizou uma área de instruções capacitando os funcionários da pasta da saúde de como usar extintores, quais o tipos de produtos adequados na contensão das chamas.

A redação do PAT, entrou em contato com a Secretaria de Saúde do Município Araceli Fontoura, que relatou que a atividade foi de grande importância para o aprendizado de como agir em situações de risco.” Foi muito boa as dicas dos soldados do Corpo de Bombeiros, aprendemos a lidar com extintor e como apagar princípios de fogo”, destacou a titular da pasta.

Fotos: reprodução