Representatividade da Santa Casa é ampliada

O presidente da Santa Casa de Alegrete, Roberto Segabinazzi passou a integrar a diretoria do Sindiberf RS (Sindicato dos Hospitais Beneficentes, Religiosos e Filantrópicos do RS). A apresentação da nova diretoria do Sindicato aconteceu durante a Assembleia Geral da Federação RS (Federação dos Hospitais Filantrópicos do RS), realizada em Porto Alegre, no início deste mês.

O Sindiberf RS é uma entidade patronal que está ligada a Federação e existe para coordenar, proteger e representar legalmente a categoria de hospitais como a Santa Casa de Alegrete.

Segabinazzi participou da Assembleia da Federação e levou uma lista de necessidades para a nossa região. Ele trocou experiências com outros gestores hospitalares e conheceu as ações que estão sendo desenvolvidas, com atenção à sustentabilidade financeira, programas de saúde pública, financiamento do SUS entre outros assuntos. “São temas que nos interessam diretamente e que são fundamentais para o futuro da saúde no Estado, na região e, especialmente, no nosso município”, informou.

O presidente da Santa Casa passou a ter mais uma representatividade junto a Federação, o que pode fortalecer os esforços de fazer uma Santa Casa cada vez mais referência. Em sua troca com os demais gestores, ele lembrou que a Santa Casa de Alegrete é um hospital filantrópico, mas com necessidades de se autossustentar. “Nossa abrangência é regional, atendendo uma população de cerca de 700 mil habitantes e nosso convênio com o SUS atinge aproximadamente 80% de tudo que fazemos”, ponderou, destacando o quanto é preciso avançar, especialmente no que diz respeito a tabelas de remuneração do SUS.