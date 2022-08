Rescenseadores, do IBGE, já estão em ação em Alegrete

Há menos de uma semana os rescencedaores saíram às ruas, em Alegrete, num trabalho de coleta dados para o Censo de 2022.

No Município, 70 pessoas estão a serviço do IBGE no maior censo depois da pandemia. Serão coletados dados em todos as regiões do Brasil.

IBGE realizando o Censo em Alegrete

A orientação é para que as famílias recebam bem os que bateram em suas casas, porque estes vão coletar dados que vão mudar o mapa do Brasil. Vão ser pesquisados população, profissão escolaridade e muito mais.

A expectativa é de que até o final do ano o trabalho seja concluído. Tudo que é produzido diariamente é transmitido para a cental do Censo de 2022