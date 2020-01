Resgatar vínculos e afetos ajuda a prevenir o sofrimento, doenças mentais e suicídio

O mundo está adoecido e aqui em Alegrete não é diferente, diz a psicóloga Nádia Mileto ao ser questionada quando aos últimos suicídios no Município.

A coordenadora do Serviço de Saúde Mental do Município, diz que as equipes realizam um trabalho intenso, mas a demanda aumenta. Em cada um dos quatro CAPS tem uma média de 15 a 20 profissionais.

Eles já iniciaram o serviço de SAMU mental indo aos locais, com os carros dos CAPs, até que consigam a ambulância que seja destinada a este fim. – Vamos aos locais onde somos solicitados quando tem alguém em crise e se for necessário realizamos a remoção, diz Nádia. O número para acionar este serviço é o 991553363.

Ela lembrou que de tantos problemas, as equipes se sobrecarregam e, também adoecem, e isso tem que ser cuidado, porque para atender pessoas é preciso estar bem, considera.

A psicóloga colocou que fazer saúde mental não é só com quem tem formação na área. – Quando levamos nossos voluntários que são de grande valor, fazer unhas, cabelo, reike ou benzer, estes também fazem saúde mental, porque conversam, levam carinho às pessoas.

Nos dias atuais, explica a psicóloga, as pessoas têm dificuldades para lidar com as frustrações e aumenta assim a depressão, pânico e outros problemas. E temos que resgatar o afeto, as rodas de conversa para tomar um chimarrão. -As pessoas conversam com amigos virtuais que talvez nunca vejam e não falam com quem está do seu lado, e assim os problemas só aumentam, destaca. Isto seria resgatar o básico de afetos, vínculos. A família tem que ter compromisso com seus entes, porque não se pode esperar tudo da saúde pública, atesta.

A equipe da Saúde está montando o programa que foi lançado pela EMATER para reunir idosos do Passo Novo , porque este ficam muito sós e isso faz mal à saúde mental. A ideia, de acordo com Nádia Milleto, é reunir no CTG Quero- Quero os idosos com atividades em que eles possam ser ouvidos, contar as suas experiências desde a juventude, ensinar fazer chás e outras atividades.