Resgate de jovem na Ponte Férrea surpreende os policiais

Uma cena que surpreendeu os policiais militares na manhã de quarta-feira (25), Natal. Um resgate inusitado.

Inicialmente, a imagem para quem passava pela ponte Borges de Medeiros seria de um jovem que supostamente estaria com algum problema, tudo indicava mais um caso de tentativa de suicídio.

As guarnições da Brigada Militar foram acionadas por populares e rapidamente chegaram ao local. O que de imediato surpreendeu os policiais foi a forma em que o jovem de 18 anos se encontrava. Ele estava deitado em um dos pilares da ponte Férrea. Os pés para fora e o restante do corpo a poucos centímetros do limite para cair no Rio.

Com muita cautela, os PMs se aproximaram e cercaram o jovem, então, ele foi chamado. Poderia ter ocorrido um mal súbito, ele poderia estar ferido, eram muitas as possibilidades. Mas, assim que acordou, sem saber ao certo o motivo de estar ali, o rapaz disse que tinha adormecido. Vagamente lembrava que havia sentado no pilar.

Uma situação que colocou sua vida em um risco iminente. Por muito pouco ele poderia ter caído no Rio.

O jovem foi identicado, retirado com segurança pelos policiais e retornou para casa onde teve uma grande oportunidade, uma segunda chance de passar o dia de Natal com as pessoas que ama e o amam.