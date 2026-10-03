Resgates de valores nas bets encerram nesta segunda-feira

Segundo Durigan, até a última sexta-feira (25), havia aproximadamente R$ 2,1 bilhões mantidos nas contas das empresas. Desde então, o montante caiu mais de 30%, com uma redução de cerca de R$ 652 milhões, chegando ao saldo atual de R$ 1,4 bilhão.

Com o encerramento das plataformas determinado pelo governo federal, os usuários que ainda possuem dinheiro nas contas devem solicitar o resgate diretamente às empresas dentro do prazo estabelecido. A orientação é que os apostadores verifiquem seus saldos e façam a solicitação antes do encerramento das operações.

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Valores que não forem retirados

O fim do prazo não significa necessariamente que os apostadores perderão os valores que permanecerem nas plataformas. De acordo com o ministro da Fazenda, os saldos remanescentes serão posteriormente devolvidos por meio dos bancos que operacionalizam os recursos das empresas de apostas.

Dessa forma, quem não conseguir realizar o saque até segunda-feira ainda deverá ter mecanismos para recuperar os valores que permanecerem registrados nas contas.

Contas de alto valor são monitoradas

Além do processo de devolução dos saldos, o governo também acompanha de forma específica algumas contas consideradas de maior valor.

Segundo Dario Durigan, 48 contas de usuários com mais de R$ 500 mil estão sendo monitoradas pelo Ministério da Fazenda em conjunto com o Ministério da Justiça e Segurança Pública.

A análise busca verificar a origem e a utilização dos recursos e identificar eventual relação com práticas de lavagem de dinheiro. Caso sejam encontrados indícios de crimes, as informações poderão ser encaminhadas às autoridades responsáveis pelas investigações, incluindo a Polícia Federal.

Encerramento das plataformas

A medida anunciada pelo governo federal também determina o fim da operação das casas de apostas autorizadas no país. A partir de terça-feira (6), sites e aplicativos das plataformas deverão deixar de funcionar.

A decisão também prevê medidas para combater empresas que continuarem oferecendo apostas de forma irregular. O governo busca ampliar o bloqueio de plataformas que operam sem autorização e impedir que novos sites passem a oferecer os serviços fora do mercado regulado.

Paralelamente, foi encaminhado ao Congresso Nacional um projeto de lei que prevê mudanças nas regras relacionadas ao mercado ilegal de apostas, incluindo a definição de crimes ligados à exploração irregular dessas atividades.

Mercado regulado

O encerramento ocorre após um período de funcionamento regulamentado das apostas de quota fixa no Brasil. Desde janeiro de 2025, somente empresas autorizadas pela Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda podiam operar legalmente no mercado regulado.

A regulamentação estabeleceu regras para o funcionamento das plataformas, incluindo exigências relacionadas ao cadastro de empresas, fiscalização, publicidade e proteção dos usuários.

Com a nova decisão, entretanto, o governo estabeleceu o encerramento das operações das plataformas e iniciou o processo para retirada dos recursos ainda mantidos nas contas dos apostadores.