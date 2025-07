Resiliência: a melhor definição para descrever Larisssa Stangherlin depois de grave acidente

Share on Email

Larissa Stangherlin Torres, de 23 anos, que sofreu um acidente de trânsito em outubro de 2023, vem mostrando o verdadeiro significado de resiliência ao longo dos últimos anos com franca recuperação.

A jovem sofreu fraturas em duas vértebras, tornando a cirurgia a única esperança para sua recuperação e possibilidade de voltar a andar. Essa intervenção médica crucial se tornou possível graças ao apoio da comunidade, que esteve mobilizada em diversas frentes, como o sistema de pagamentos Pix, uma campanha de arrecadação on-line (conhecida como “vakinha”), rifas, bingo, galeto e outras fontes e que contribuiram de maneira considerável para a recuperação de Larissa.

A reportagem do PAT conversou com a jovem e procurou entender qual a situação de momento dela, como está sendo sua recuperação e os desafios enfrentados com essa nova situação.

Larissa descreveu que o acidente, foi um dos momentos mais impactantes de sua vida, pois a partir daquele momento, ela não sentia boa parte dos movimentos do corpo.” Na hora eu tentei levantar e não consegui, ali já não sentia boa parte do meu corpo então só escorei minha cabeça pra trás e falei “não, não, não Deus, isso não tá acontecendo” não sabia na hora que tinha fraturado a coluna e muito menos que ia ficar paraplégica, só sentia uma dor insuportável de tão forte e pedia pra Deus me ajudar de alguma forma”, completou.

Além disso, a jovem descreveu um pouco de como foi a primeira parte de seu tratamento após a cirurgia. “Fomos buscar tratamento no hospital Sarah Kubitscheck, na cidade de Fortaleza-CE. Ficamos morando lá por 9 meses. Durante esse período tive poucos atendimentos no hospital, pois devido a grande demanda de pacientes, o intuito do hospital era de que eu tivesse uma vida independente na cadeira de rodas. Nosso objetivo e crença era de que ao chegar no hospital teria um tratamento específico para eu voltar a andar. O que aconteceu lá foi que foram feitos vários exames de saúde, e também atividades para que eu desenvolvesse minha autonomia, bem como atividades da vida diária”.

Momento de esperança:

A alegretense sentiu em seu coração que Deus lhe deu mais uma chance de aproveitar a vida e a partir daquele momento, seu jeito de encarar as adversidades da vida, foi outro.

“Quando percebi que tinha ganhado uma segunda chance, não lembro bem quando foi, mas lembro de pensar “se Deus me deu uma segunda chance de viver, eu tenho que viver! Não importa como” e desde então tenho esse pensamento, ainda busco melhorar o que der pra melhorar mas sempre com esse pensamento”.

Reencontro com familiares e amigos

Foi muito bom, foi reconfortante demais reencontrar minha família e em relação aos amigos grande parte se afastou, acho que na cabeça deles por estar numa cadeira de rodas eu não poderia mais ter uma vida ativa.

Momento atual:

“Eu estou ótima, evoluindo todos os dias, tentando recuperar o máximo de coisas que eu conseguir, até porque não foi só o movimento das pernas que acabei perdendo. Apesar das minhas limitações eu faço tudo que qualquer outra pessoa faria, diferente do que muitos pensam. Sigo na luta pela minha independência faço exercícios em casa, faço fisioterapia, pilates, estudo, vou na igreja e agora sei que tenho as pessoas certas do meu lado”, finalizou a entrevista.