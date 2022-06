Restauração do telhado da Igreja Matriz ganha fôlego com doações e ações beneficentes

Desde março deste ano, foi anunciada campanha para realização de uma obra para o conserto do telhado da Igreja Matriz.

E, uma boa notícia ocorreu esta semana, por meio da Comissão pró substituição do telhado da Igreja Matriz, que definiu ações para os próximos eventos de cunho beneficente, especialmente o galeto marcado para o dia 3 de julho, no CTG Farroupilha.

Também foi informado que já há condições favoráveis para o início dos trabalhos de substituição do telhado da Matriz.

O início da obra está marcado para 1° de julho, com previsão de duração, se tudo der certo e o tempo conspirar a favor, até final de setembro.

O presidente da Comissão, Cláudio Rosso, está muito otimista com o andamento da campanha e a resposta da comunidade atendendo ao chamamento que está sendo feito na arrecadação de recursos.

O grupo está apostando muito nos eventos de cunho beneficente. Se a totalidade dos ingressos forem vendidos para o galeto haverá uma boa receita para ser empregada na meritória obra de restauração do telhado do centenário templo que incorpora este importante acervo do patrimônio histórico da cidade.

O custo do galeto é de R$ 30, podendo ser levado para casa também. Os ingressos estão à disposição na Secretaria da Paróquia e com as coordenações de grupos da Igreja. Quem for ao CTG Farroupilha, vai saborear o risoto e assistir à apresentação do grupo Os Chacreiros como uma das atrações. Tanto a apresentação dos Chacreiros como o espaço do CTG Farroupilha ocorrerão de forma gratuita como colaboração à campanha.

Por Alair Almeida