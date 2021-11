Restaurante Tradição, na BR 290, inaugura neste domingo

A melhor experiência gastronômica da sua vida, agora em dois endereços!

Inaugura no dia 7 de novembro, Restaurante Tradição na BR 290



No próximo domingo, dia 7 de novembro inaugura o Restaurante Tradição na BR 290 – anexo ao Posto Buffon.

A Família Prodócimo ao longo dos tempos mantém a tradição em bem servir com qualidade, preço justo e variedade conquistando até os paladares mais exigentes.

O novo Restaurante Tradição dispõe de um espaço amplo, climatizado, agradável e familiar proporcionando aos clientes maior comodidade e segurança.



O cardápio segue surpreendendo em sabor, diversidade, garantindo a saúde e o prazer, um verdadeiro convite à descoberta.

Acompanhe:



A partir das 6h – café da manhã;



No almoço – além do buffet com pratos quentes, mix de saladas verde, famosa salada de maionese com o tempero irresistível, o delicioso churrasco que muitos conhecem e aprovam, os clientes poderão contar com opções alternativas como o prato feito e a marmita;



No Jantar – alaminuta;



E para quem desejar, poderá contar com os saborosos lanches rápidos com diversas opções em pastéis, sucos e muito mais.



A comunidade alegretense está convidada à prestigiar essa grande festa de inauguração do Restaurante Tradição na BR 290 – anexo ao Posto Buffon, no próximo domingo (dia 7), um convite extensivo os trabalhadores da estrada e visitantes.

De volta ao começo:



Para aqueles que não sabem, o primeiro restaurante da Família Prodócimo foi exatamente no mesmo endereço da inauguração. Alí iniciava uma trajetória de muito trabalho, dedicação e sucesso. Vindos da pequena cidade de Paim Filho, traziam em sua bagagem a determinação, os sonhos e o desejo de conquistar novos horizontes.

Com a acolhida do povo alegretense sentiram-se em casa à adotando como a cidade do coração e fixando raízes. Uma família empreendedora e com visão no futuro, expandiram os negócios sempre atuando no segmento gastronômico, contribuindo com a economia local e gerando empregos para outras tantas famílias.



Em 2006 inauguraram no centro da cidade o primeiro Restaurante Tradição na rua Vasco Alves esquina com a General Sampaio, destacando-se pelo atendimento diferenciado com uma equipe qualificada e com um cardápio impecável.

Após treze anos no mesmo endereço, veio mais uma vitória, a conquista da sede própria, na rua Vasco Alves.

Restaurante Tradição acompanhando as tendências, inaugurou em abril de 2019 apresentando o que havia de mais moderno no segmento, com um toque clássico, porém preservando o estilo e a simplicidade.

E, no próximo domingo, inaugura mais um Restaurante Tradição. Desta vez, na BR 290 para atender a demanda local e para quem passa pela cidade. Um novo desafio com mais oportunidades e a mesma disciplina de uma história de sucesso, alicerçada na confiança dos clientes e amigos da Família Prodócimo.



Restaurante Tradição, empresa familiar que preocupa-se em passar às novas gerações a paixão pelas raízes e pelo próprio negócio, assim buscam manter o vínculo e estimular a participação dos filho(a)s, e neto(a)s desde cedo na rotina da empresa.



Restaurante, Churrascaria e Cafeteria Tradição na BR 290 – km 578

Telefone/ Whatsapp: 55 9617 6550

Horário de atendimento:

Manhã: 6h às 14h

Noite: 19h às 23h

Aline M. Kunz