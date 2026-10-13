Reta final de preparação para o Enem mobiliza estudantes que sonham com uma vaga em universidade

Falta um mês para o primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026. Marcado para os dias 8 e 15 de novembro, o exame mobiliza estudantes de todo o país, incluindo muitos alegretenses que buscam uma vaga no ensino superior.

Considerado uma das principais portas de entrada para universidades públicas e privadas, o Enem é uma etapa importante para quem pretende ingressar na graduação. A nota obtida pode ser utilizada em processos seletivos como o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), o Programa Universidade para Todos (Prouni) e o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), conforme os critérios de cada programa.

Com a proximidade das provas, os participantes entram na reta final de preparação. A revisão dos conteúdos, a resolução de questões de edições anteriores e a realização de simulados estão entre as estratégias utilizadas para reforçar o aprendizado e administrar o tempo durante o exame.

No primeiro domingo de aplicação, em 8 de novembro, os candidatos farão as provas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Ciências Humanas e suas Tecnologias, além da Redação. A duração será de cinco horas e 30 minutos.

Já no segundo domingo, em 15 de novembro, será a vez das provas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias. Nesse dia, os participantes terão cinco horas para concluir o exame.

Além da preparação pedagógica, os estudantes precisam ficar atentos às orientações oficiais, conferir o Cartão de Confirmação da Inscrição e verificar com antecedência o endereço do local de prova. A organização dos documentos e dos materiais permitidos também ajuda a evitar imprevistos nos dias de aplicação.

Guia do Enem

Para auxiliar os participantes na preparação, o Ministério da Educação (MEC) disponibiliza o Guia do Enem, uma página com vídeos, tutoriais, notícias, dicas de estudo e respostas às dúvidas mais frequentes sobre o exame.

O material pode ser acessado pelo endereço gov.br/mec/pt-br/enem.

Para muitos estudantes de Alegrete, a contagem regressiva representa a reta final de um período de estudos e a expectativa de conquistar uma vaga na educação superior, dando início a uma nova etapa da formação acadêmica.