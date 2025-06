Retorno das obras de drenagem urbana na Avenida Alexandre Lisboa

A etapa inicial consiste na ligação da caixa de captação até o 12º Batalhão de Engenharia de Combate, com o objetivo de direcionar a água ao Rio Ibirapuitã.

A intervenção ocorre em um ponto da cidade que registra alagamentos nos dias de chuva. O projeto prevê a construção de uma nova rede de drenagem, que permitirá o escoamento da água acumulada nas vias até a Galeria Fluvial. A medida busca evitar que a água atinja residências e comprometa o trânsito.

A obra está sendo executada pela Secretaria de Infraestrutura, em parceria com a Secretaria de Agricultura e Pecuária, Exército Brasileiro e Secretaria de Segurança Pública. O trabalho integra as ações do município para a melhoria do sistema de drenagem em áreas que apresentam histórico de acúmulo de água em períodos chuvosos.