Retrospectiva: acidente que tirou a vida de caminhoneiro causou comoção na cidade

Carlos André Fernandes Martins, 40 anos, trabalhava para a empresa Faro e sofreu um acidente no km 538 da BR 290. Devido ao lugar ser de difícil acesso, durante todo dia a família e amigos realizaram buscas, assim como, Polícia Civil e a Polícia Rodoviária Federal depois que foram comunicadas que ele estava desaparecido.

O caminhão só foi identificado depois de 12h, por um trabalhador que estava realizando limpeza às margens da rodovia visualizou o caminhão e acionou os policiais.

A morte do caminhoneiro que já exercia a profissão há mais de 10 anos gerou muita comoção. Na despedida, foi realizado um buzinaço, teve faixa e aplausos de familiares e amigos.

A notícia da localização do caminhão e de que ele estaria, sem vida, preso às ferragens resultou em uma grande corrente de solidariedade à família através de mensagens e homenagens.

Ele deixou dois filhos jovens e do atual relacionamento, esposa e um filho de um ano, irmã, pai e mãe.

O pai, desde que ficou sabendo do lugar onde o caminhão estava, não saiu do local, até a remoção do corpo que levou mais de 24h.

A primeira equipe a iniciar o trabalho foi dos Bombeiros com apoio da Polícia Civil e PRF, o trabalhou ocorreu até a madrugada. Sem êxito, uma outra operação foi realizada na manhã do dia seguinte. Foram mais quatro horas de trabalho e, com apoio do 10° BLog, que disponibilizou o guincho, o caminhão foi desvirado e o caminhoneiro retirado.

A ação de todos os envolvidos buscou a conclusão da ocorrência, mas também, sempre primou pelo respeito aos familiares e também à vítima.