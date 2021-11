Réu acusado de tentativa de homicídio é inocentado pelo Tribunal do Júri

Share on Email

Na quinta-feira(18), foi realizado o 46º julgamento pelo Tribunal do Júri na Comarca de Alegrete no ano de 2021.

O Ministério Público atribuiu ao réu W. F. dos S., a prática no dia 24 de janeiro de 2008, por volta da 22h, na Rua Waldemar Masson, Bairro Restinga, em Alegrete, a tentativa de homicídio da vítima D. C. B.

A vítima foi atingida com um disparo de arma de fogo, sendo que o crime não teria se consumado por circunstâncias alheias à vontade do réu, em razão da vítima não ter sido ferida letalmente em órgão vital.

Na sessão de julgamento, o réu afirmou que agiu em legítima defesa. O Ministério Público e a Defensoria Pública, em vista da vítima em juízo ter negado que tenha sido o réu o autor do disparo que lhe atingiu, bem como por testemunha presencial informar que a sedizente vítima tinha invadido a casa do réu para lhe matar, pleitearam a absolvição do réu. Os jurados, então, absolveram o réu.

Pelo Ministério Público atuou a Promotora de Justiça Rochelle Danusa Jelinek e pela defesa atuou a Defensora Pública Silvana Lectzow dos Santos, sendo a sessão presidida pelo Juiz de Direito Rafael Echevarria Borba.