Réu é condenado a mais de 20 anos de prisão por morte de fotógrafo em Canoas

Réu pelo homicídio de um fotógrafo em 2015 , Juliano Biron foi 20 anos e oito meses, nesta terça-feira (4), durante Tribunal do Júri, em Canoas. A vítima, José Gustavo Bertuol Gargioni, foi atraída até a praia de Paquetá, na cidade da Região Metropolitana de Porto Alegre, e morta com 19 tiros.

Juliano recebeu pena de 19 anos e seis meses por homicídio qualificado (meio cruel, motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima) e um ano e dois meses por ocultação de cadáver. A defesa dele informou que vai recorrer da decisão.

A sessão de julgamento durou quase 12 horas.

A segunda ré do caso, Paula Caroline Ferreira Rodrigues, também deveria ser julgada, mas não compareceu ao julgamento no fórum de Canoas. Foi determinada a cisão do processo e a acusada será julgada no dia 15 de abril. Paula responde pelos mesmos crimes imputados a Juliano.

A denúncia apresentada pelo Ministério Público sustenta que o crime teve motivação passional e ainda fala que houve premeditação.

O indiciamento da dupla aconteceu em novembro de 2015. Seis meses após o crime, ambos foram presos, em Balneário Camboriú, Santa Catarina. A acusada está em liberdade provisória desde outubro de 2018.

Durante interrogatório, o réu Juliano Biron disse que era inocente. “Não tenho nada a ver com isso. Minha vida virou um inferno”.

Segundo ele, a ré Paula Caroline, de quem era namorado, teria confessado o crime a ele. O relacionamento dos dois não era sério, disse Juliano durante interrogatório. “Eu estava correndo daquilo”, disse.

José Gustavo foi encontrado morto em Canoas em julho de 2015 — Foto: Reprodução/Facebook

Crime planejado

No inquérito da Polícia Civil, estão mais de 300 horas de imagens, gravadas por 80 câmeras de segurança, que foram analisadas pelos investigadores. De acordo com o delegado do caso, Marco Antônio Guns, o crime foi planejado.

“A partir do momento que ele [Gustavo] é morto, Juliano e Paula, usando um Kia Soul, fogem pela BR-448, acessando a BR-290 e passando em frente à Arena do Grêmio. Juliano, entre suas expertises criminais, de fuga de roubo a bancos, realiza duas manobras que ele entendeu que ia enganar a polícia, mas não enganou”, explicou Guns.

A polícia conseguiu acompanhar todo o trajeto feito pelo casal. Segundo o delegado, Gustavo entrou no carro em que Paula Caroline lhe esperava para um encontro, sem saber que Juliano estava no banco de trás do veículo, armado.

O casal levou Gustavo até a prainha de Paquetá, em Canoas, na Região Metropolitana, onde o fotógrafo ainda entrou em luta corporal com o homem e a mulher, mas acabou agredido e atingido por 19 tiros.

“Foi totalmente premeditado, foi feito uma emboscada, uma simulação, e [o crime] foi praticado tão somente pelos dois”, reitera o delegado.

Segundo a polícia, os dois já tinham antecedentes. Juliano por roubo e formação de quadrilha, com participação dela. Já Paula Caroline, quando ainda era menor de idade, foi apreendida por uma tentativa de homicídio.