Réu que tentou matar homem com 3 tiros nas costas no bairro Saint Pastour é condenado a mais de 20 anos de prisão

Um homem foi condenado a 20 anos e 9 meses de reclusão por tentativa de homicídio qualificado e coação no curso do processo, em julgamento realizado na quinta-feira (24/4), pelo Tribunal do Júri da Comarca de Alegrete, na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul. A sessão foi presidida pelo Juiz de Direito Rafael Echevarria Borba.

De acordo com a denúncia, o crime ocorreu no dia 25 de dezembro de 2023, no Bairro Saint Pastous. Na ocasião, o réu efetuou diversos disparos de arma de fogo pelas costas de um homem, atingindo-o na cabeça, tórax e abdômen. A vítima foi socorrida e sobreviveu aos ferimentos.

A pena imposta ao acusado foi de 20 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado. A condenação inclui também o crime de coação contra uma testemunha durante o processo judicial. Como o réu é reincidente em crime hediondo, a progressão de regime só será possível após o cumprimento de, no mínimo, 60% da pena.

Na fixação da pena, o juiz considerou que o crime foi cometido por motivo torpe — por ciúmes envolvendo a companheira do réu —, de forma cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

A prisão preventiva foi mantida, e o magistrado determinou a execução provisória da pena.